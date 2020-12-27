Elazığ'da korkutan deprem

AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Soylu: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok İçişleri Bakanı Soylu, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı. AA

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