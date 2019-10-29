Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler kaldırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı aldı.

Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı. İBB Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderdi. Gönderilen yazılarda, satış yapılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB'den yapılan açıklamada boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

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