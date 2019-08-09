"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Eminönü'nde kameralar bozukmuş

09 Ağustos 2019, Cuma 10:06
İstanbul Eminönü’ndeki tarihi balıkçı teknelerinden birinde yemek yedikleri sırada garsonla tartışan Alkoç ailesi, yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğradı. Teknenin sahibi Arif Hikmet İlke, söz konusu garsonun işine son verdiğini ve onu karakola götürdüğünü belirtti.

Kocaeli’nde yaşayan Abdullah Harun Alkoç, Muhammed Enes Alkoç, Ali Erdem Alkoç, Zeynep Alkoç ve Esra Alkoç pazar günü gezmek için İstanbul’a geldi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre akşam yemeği için Eminönü’ndeki tarihi balıkçı teknelerinden Kalyata-1 Barbaros’a giden Alkoç ailesi balık siparişi verdi. Bu sırada teknede çalışan Fatih Gündüz (19), iddialara göre masaları temizlerken birkaç defa Zeynep ve Esra Alkoç’a çarptı.

Bunun üzerine Enes Alkoç, garsonu dikkatli olması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından üç erkek kardeş ile garson Fatih Gündüz karşı karşıya geldi. İddiaya göre teknede ve çevrede seyyar satıcılık yapan 20 kişi Alkoç kardeşlere saldırdı.

Muhammed Enes Alkoç’un sert bir cisimle başına vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan Alkoç’a önce ailesi, sonra olay yerine gelen ambulans ekipleri müdahale etti. Enes Alkoç’un başına 25 dikişi atıldı. Alkoç ailesi daha sonra Sirkeci Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu.

KAMERALAR BOZUK ÇIKTI

Polis, Fatih Gündüz ile kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gündüz, ifadesinde “Masaları silerken kalabalık nedeniyle karşı tarafa çarptım. Daha sonra küfür edip bana vurmaya çalıştılar” dedi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye aldı. Ancak bölgedeki kameraların çalışmadığı tespit edildi. Kavganın meydana geldiği balıkçı teknesinin kamerasının ise olay sırasında bozuk olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma devam ederken saldırganlar teşhis edilemediği için serbest bırakılan 8 kişiyi yeniden gözaltına aldı. Alkoç kardeşler teşhis için İstanbul’a çağırıldı.

‘OLAY YERİ TUTANAĞI TUTULMAMIŞ’

Ali Erdem Alkoç, olaydan 4 gün sonra başından geçenleri sosyal medyada yayınladı. Alkoç, “Polisler 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Sirkeci Karakolu’ndan en az 25 dakika sonra geldiler. 20 kişi tarafından saldırıya uğradığımızı ihbar etmemize rağmen sadece iki polis gelmişti. Polislerden 15 dakika sonra ambulans geldi. İşletmenin yetkilileri karakola gittiğimizde oradaydı. Polis aracılığıyla özür dileyip uzlaşmak istediklerini ilettiler. Özrü kabul etmeyince olay yeri tutanağının tutulmadığını öğrendik” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden de olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ihbarı aldıkları andan yaklaşık 5-6 dakika sonra polislerin olay yerine gittiği belirtilerek 8 kişinin yakalandığı ve savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Emniyet güçlerinin Muhammed Enes Alkoç’u yaralayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürüttükleri de belirtildi.

TARİHİ TEKNENİN SAHİBİ: ÜZGÜNÜZ

Balıkçı teknesinin sahibi Arif Hikmet İlke, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek garson Fatih Gündüz’ün işine son verdiklerini söyledi:

“Tartışma sonrası garson Fatih Gündüz’ün çevredeki yakınları aileye müdahale etmiş. Bizim diğer çalışanlarımız kavgayı ayırmaya çalışmış. Çevredeki seyyar satıcıların Fatih Gündüz’ün yakınları olduğunu biliyoruz. Ben kendim şüpheliyi karakola götürdüm. Aileden özür diledik. Yaşananlar bizi çok üzdü.”

Etiketler: Eminönü, balıkçı, saldırı, devlet, polis
Okunma Sayısı: 448
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kamu işçileri için yüzde 7+4 zam teklifi

    İdlib'de yaşayan siviller bayrama hüzünle giriyor

    AYM'nin 'hak ihlâli' kararının ardından ilk beraat geldi

    Kurban ibadeti ile ilgili hisse uyarısı

    Mali Suçları Araştırma Kurulu başkanı Osman Dereli görevden alındı

    Cari işlemler hesabı 548 milyon dolar açık verdi

    BM: İdlib'den gelecek yeni göç dalgası Türkiye ve Avrupa'yı tehdit ediyor

    Sudan, ihvan üyelerinin acilen ülkeyi terk etmesini istedi

    Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama

    İfade hürriyetine doğrudan müdahale

    Modern dünyada böyle suç yok

    Yeni Malatyaspor'u zorlu bir rövanş maçı bekliyor

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cammu Keşmir açıklaması

    'Denizli'de 59 binada ağır hasar meydana geldi'

    Cammu Keşmir kararları hakkında bir açıklama da Modi'den

    Yargıtay'dan Adem Huduti hakkında karar

    Büyük afetin ardından Düzce'de son durum?

    128 düzensiz göçmen daha yakalandı

    'Güvenli Bölge' görüşmelerine ilişkin ABD'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL kalktığına göre…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet niye susuyor?
    Genel

    Modern dünyada böyle suç yok
    Süleyman KÖSMENE

    Tevriye, Arefe ve Bayram heyecanı
    Risale-i Nur'dan

    Arefe Günü’nde bin İhlâs-ı Şerif
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gaflet vaktinde uyarıcı depremler
    Genel

    İfade hürriyetine doğrudan müdahale
    Faruk ÇAKIR

    Acaba duyan olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İrfan Süleymanoğlu

    Kurban kesen karîb olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.