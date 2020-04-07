En az 14 işçi virüsten öldü

İş kazalarından kaynaklanan ölümlere dair raporları düzenli olarak tutan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Mart ayı raporunu açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle birçok sektörde işler yavaşlarken işçi ölümlerinde kayda değer bir azalma görülmedi. Raporda Mart ayında 14’ü koronavirüs sebebiyle olmak üzere en az 113 işçinin öldüğü belirtildi. Çalışma hayatı sırasında yakalanılan bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı ölümleri de iş cinayeti olarak değerlendiren raporda, “Halkın sağlığı için üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında, işyerlerinde üretim durdurulmalı ve işçiler salgının kritik evresi bitinceye kadar ücretli-idari izinli sayılmalıdır” denildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, raporda şu detaya yer verildi: “Mart ayında tesbit edebildiğimiz covid-19 sebepli en az 14 işçi ölümü var. Daha fazla ölen olabilir, ama bilgilere ulaşmak şu an için çok zor.”