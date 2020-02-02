"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Endonezya 238 vatandaşını Vuhan'dan tahliye etti

02 Şubat 2020, Pazar 11:27
Endonezya, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 238 vatandaşını tahliye etti.

Metro TV kanalının haberine göre, 238 Endonezyalıyı taşıyan Batik Havayolları'na ait uçak, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batam Adası'ndaki Hang Nadim Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, tahliye edilen tüm vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, 4 vatandaşın kendi isteğiyle gelmeyi reddettiğini ve 3 kişinin ise sağlık durumundan dolayı geçiş izni alamadığını açıkladı.

Tahliye edilenler 14 gün karantina altında tutulacak

Batam'dan geçici bir süre sonra 238 kişinin, 3 askeri uçakla Riau Adaları içerisindeki Natuna bölgesine götürüleceğini ifade eden Putranto, tahliye edilenlerin askeri hastanede 14 gün karantina altında tutulacağı bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de tahliye işleminin başarıyla sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA

Etiketler: Endonezya, vatandaş, Vuhan, tahliye
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gizemli hastalık" 14 bin 500'den fazla kişide görüldü

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

    Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik

    'Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok'

    İstanbul'un enflasyonu ocak ayında arttı

    Özgür Özel: Erken seçim olursa dünden razıyız

    'Barış planının bazı maddeleri BMGK kararlarıyla uyuşmuyor'

    Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

    Avustralya'daki yangının ağır bilançosu

    Çin'den Türkiye'ye getirilen vatandaşların karantina süreci başladı

    İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplanacak

    Deprem sonrası 80 okul için yıkım kararı alındı

    Kızılay için Meclis araştırması istendi

    İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

    Depremzedeler için toplanan yardım 87 milyon TL'yi aştı

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Uygur Türkleri'ne sahip çıkın' çağrısı

    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

    Prof. Dr. Kara: Maske takmamızı gerektirecek bir durum yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Koronavirüs yayılmaya devam ediyor: Çin dışında ilk ölüm vakası görüldü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstaddan mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların husûsî vaktidir
    Genel

    Alamadığı malî haklarına iade kararı
    Ahmet BATTAL

    Karşılama ve uğurlama
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Türkiye, Hasan’ı çok sevdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Gök katmanları mı, paralel kâinat mı, yoksa..?
    Genel

    İkinci el yatırım aracı oldu
    Adnan NACİR

    Elazığ Depremi’nin ardından...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.