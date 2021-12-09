Endonezyalı öğrencilere Risale-i Nur hediye edildi

İzmir Yeni Asya Satış Mağazasını ziyaret eden Endonezyalı öğrencilere Risale-i Nur eserlerinden hediye edildi.

Erasmus kanalıyla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan Endenozya’lı öğrenciler Yeni Asya İzmir satış mağazasını ziyaret etti. Mağaza temscilileri, “Kısa bir fasıla ile Türkçe ve İngilizce olarak sohbet ve muhabbet ettik.

Ayrılırken, onlara Arapça Uhuvvet Risalesi ile İngilizce hazırlanmış Risale-i Nur ve Bediüzzaman konulu bazı kitapcıklarını hediye ettik” dediler. Endonezyalı öğrenciler ziyaretten memnun kaldıklarını ve fırsat buldukça yeniden mağazayı ziyaret edeceklerini söylediler.

İzmir - Orhan Alagöz