Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı

Erzurum'da kent merkezine 1,5 saat uzaklıktaki Horasan ilçesinde çığ düştü. Vali Okay Memiş, 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki Çayanyurdu mezrasının su deposunda su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 3 ekip ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, bölgeden yaptığı açıklamada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. NTV

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