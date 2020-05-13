Erzurum'da karantina süresi dolan vatandaşlar tahliye edildi

Mali, Nijer, Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilerek Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen 264 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Erzurum'a getirilerek Aziziye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 264 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi sona erdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ateşleri ölçülen ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince fidan hediye edilen vatandaşlar, AFAD ve Kızılay görevlilerince çıkış işlemleri gerçekleştirildikten sonra otobüslere bindirildi. Otobüslerde Türk bayrakları açan vatandaşlar, pasaportları ile kumanyalarının dağıtılması sonrası kentten uğurlandı. AA

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