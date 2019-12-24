Esenler Otogarı ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler Otogarı olarak bilinen, '15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın ticari alanlarının işletilmesi işini ihale ile kiraya verecek. Yıllık 26 milyon 820 bin TL muhammen bedelle üzerinden yapılacak olan ihaleye, İBB’nin şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak.

168 yazıhane- peron, restoran, birçok büfe, akaryakıt istasyonu ve irili ufaklı işyerinin bulunduğu terminalin işletilmesi işi 3 yıllığına kiralanacak. İHALEYE İBB'NİN ŞİRKETİ DE KATILACAK İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre Esenler Otogarı’nın işletilmesi ihalesine, İBB’nin şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak. Platform Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin de ihale ile ilgilendiği öğrenildi. İBB’NİN YARIN DÜZENLEYECEĞİ İHALE İLE KİRALANACAK Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 yıllık sözleşme süresi mayıs ayında dolan, Esenler Otogarı’nın işletmesi işi, İBB’nin yarın düzenleyeceği ihale ile kiralanacak. İBB Emlak Müdürlüğü tarafından açılan ihale, Encümen Salonu’nda yarın (çarşamba) saat 11.00’de yapılacak. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi' adı altında açılan ihalenin muhammen bedeli yıllık 26 milyon 820 bin TL. İhaleye katılacak olanlar, 2 milyon 413 bin 800 TL geçici teminat yatıracak. Esenler Otogarı içerisindeki otoparkların işletilmesi geçtiğimiz aylarda, İBB’nin şirketlerinden İSPARK’a devredilmişti.

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