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27 NİSAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Esenyurt’ta yol çöktü

26 Nisan 2019, Cuma 21:03
Esenyurt’ta çatlak ve çökme oluşan cadde trafiğe kapatılırken, bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler bölgede inceleme yaparken, sokak ve cadde drone ile havadan görüntülendi.

Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİLİK: ESENYURT'TA YOLDA VE 9 KATLI BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güzelyurt mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır" denildi.

Etiketler: Esenyurt, yol
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  • Ali Tam

    27.4.2019 05:33:50

    Almanya Münih'te iki bina arasinda bitisik olan eski binalarin yikilip SIFIR mesafede 30 metre derinlige kadar topragin alindigi insaat alanlarinda örnegin Münih tren gari yakinlarinda ONLARCA insaat gördük. Hicbirinde!!! Evet hicbirinde komsu bitisik binalarda bile ZERRE MIKTAR bir catlaklik görmedik duymadik. Yollarin binalarin heyelan gibi bir etki ile cöktügü görülmemistir. Insaat FIRMALARI örnegin Almanya'da ihtisas almadan ve yeterlilik sertrifikasi verilmeden Türkiye'de DERIN insaat YAPMASINLAR. Medyadan haberaldigimiz gibi INSAAT SEKTÖRÜ ISLERI TÜRKIYEDE hicde hafife alinmayacak bir boyutta PEK SAGLAM YAPILMIYOR

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