Evlere ekmek dağıtımı başladı

48 saat süre ile ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından İçişleri Bakanlığı, evlere ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başladığını duyurdu.

Açıklamada "Sokağa çıkma yasağı olan illerde evlere ekmek dağıtımı sorunsuz ilerlemektedir" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan ettiği illerden başkent Ankara'da ilk ekmekler evlere ulaşmaya başladı.

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