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2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

‘Eyyam-ı bahur’ kavuruyor

02 Ağustos 2022, Salı
Türkiye yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı “eyyam-ı bahur”un etkisine girdi.

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Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul’da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.  Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor. Yerini “çöl sıcakları”, “cehennem sıcakları” ve “Afrika sıcakları” gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

YILIN EN SICAK GÜNLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye’nin bulunduğu konum nedeniyle temmuzun sonu ile ağustosun ilk günlerinde yılın en sıcak günlerini yaşadığını söyledi. Yılın en sıcak günlerine halkın “eyyam-ı bahur” adını verdiğini belirten Toros, “Eyyam-ı bahur, en sıcak günler anlamına gelmektedir. Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor” dedi.

AA

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