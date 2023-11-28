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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Fırtınada iki can kaybı

28 Kasım 2023, Salı
AFAD, yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Sinop ve Konya’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4’ü asker 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, önceki gün yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiği belirtti.

AFAD açıklamasında, “Sinop, Erfelek’te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara, Şereflikoçhisar’daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır. Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır” denildi.

Haber Merkezi

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