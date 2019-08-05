FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta fındık alımına başlayacak

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerimizde piyasaya girerek alımlara başlayacağız." dedi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerde piyasaya girerek alımlara başlayacaklarını söyledi. Bayraktar, yeni mahsul fındık alımı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Alımlarda yine peşin ve emanet sistemini uygulayacaklarını vurgulayan Bayraktar, isteyen çiftçilerin fındık bedellerini hemen alabileceğini ifade etti. AA

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