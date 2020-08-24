Gaziantep'te salgın tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye ceza verildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye ve denetlenen 404 iş yerinden birine idari işlem uygulandı.

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