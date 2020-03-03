Gençler okuma programıyla nefes aldılar

Adıyaman’da düzenlenen Risale-i Nur Okuma Programı’na katılan gençler, ara tatillerini değerlendirme imkanı buldular.

Adıyaman Yeni Asya Eğitim Vakfı’nda 25-31 Ocak tarihleri arasında bir haftalık okuma programı düzenlendi. Şanlıurfa’dan gelen gençler, Risale-i Nur okuyarak müzâkereli dersler yaptılar. Zaman zaman da Adıyaman’daki muhtelif derslere iştirak ettiler. Program kaynaşmaya vesile oldu Yapılan faaliyetler kapsamında gençler programın bir gününü de Adıyaman’da bulunan Safvan bin Muattal Türbesi’ne ayırdı. Adıyaman’dan ve Şanlıurfa’dan üniversiteli gençlerin katılımıyla hep birlikte Safvan bin Muattal Türbesi’ni ziyaret ettiler. Program sonunda gençler okuma programının uhuvveti ve muhabbeti bol ortamından ayrılmanın hüznünü yaşarken istifadeli bir programı geride bırakmanın da mutluluğunu yaşadı. Şanlıurfa’dan üniversite öğrencilerinin katıldığı program gençler arasında tanışmaya ve kaynaşmaya vesile oldu. Adıyaman - Mehmet Sıtkı Deniz

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