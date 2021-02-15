"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Güney Marmara'da 521 köy yolu ulaşıma kapandı

15 Şubat 2021, Pazartesi 12:31
Kütahya'da 218 ve Bilecik'te 157 köy ile Balıkesir'de 146 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Güney Marmara'da yer alan Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da kar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 3 derece hissedildiği Eskişehir'de, kar nedeniyle cadde ve sokaklar ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkanlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.

Çanakkale

Çanakkale'de dün başlayan yağıştan dolayı Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince İzmir ve Bursa'ya ulaşım sağlanan bağlantı yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.

Bölgede, ana yollar ve köy yollarında ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor. Zincir ve kış lastiği eksikliği nedeniyle yolda kalan araçların sürücülerine yardım ediliyor.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Gelibolu-Lapseki seferleri ise saat başlarında gerçekleştiriliyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 17 santimetreye ulaştığı Çanakkale'de yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kütahya

Kütahya'da etkili olan yağıştan dolayı Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirler arası kara yollarında tır ve kamyonların geçişi kontrollü sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise il genelinde kapanan 218 köy yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri kent merkezinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Balıkesir

Balıkesir'de, 13 Şubat Cumartesi günü başlayan kar etkisini arttırdı.

İlçelerden Balya'da 8, Bigadiç'te 31, Dursunbey'de 28, Erdek'te 2, Gönen'de 16, İvrindi'de 4, Savaştepe'de 20, Sındırgı'da 36, Susurluk'ta 1 olmak üzere 146 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma yapılıyor.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca, Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.

Bilecik

Bilecik'te, kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde süren kar yağışı nedeniyle 157 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

AA

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak'

    AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek

    Çin'e giden DSÖ uzmanından Vuhan değerlendirmesi

    Myanmar'da ülke genelinde internet kesildi

    İki Şehidin daha kimlikleri belirlendi

    Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin YÖK'ten açıklama

    Şehitler dualarla...

    'Şubatın son haftasında öğretmenlere aşı yapılmasına başlanacak'

    Beyaz bereket

    İsrail işgaliyle yüzleşmeye ilk adım

    15 Temmuz gazileri tedirgin

    'Cumhur’da çözülme var'

    'Ne destekliyor, ne de koruyor'

    Türkiye’ye özgü koronavirüs varyantları çıktı

    'İnsanlık mükemmeli aramaya devam ediyor'

    Saraydan 3 yeni şirket

    Netanyahu gösterileri 34. haftasında

    'Bakanlıklar vekâletle yönetiliyor'

    Türkiye'de 6 bin 287 kişi daha koronavirüse yakalandı

    3 bin Arakanlı Müslüman daha göçe zorlanıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    2023 seçimlerinin vaadi şimdiden belli oldu!
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda yapılan duâlar kabule karindir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Boğaziçinde demokrasi kavgası...
    Süleyman KÖSMENE

    Ateist felsefenin Yirmi İkinci Söz ile imtihanı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Çok bilmek marifet değil
    Sebahattin YAŞAR

    “Elinizden öper, ben burada devam ederim”
    Yeni Asya'dan Size

    51. yılın son haftası
    Genel

    Beyaz bereket

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.