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17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Halfeti'de korku dolu anlar

17 Eylül 2020, Perşembe 17:00
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Barajı Gölü'nde gezi esnasında su alan tekne battı, 26 yolcu ise kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı.

 

Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise diğer tekneler tarafından atılan ip yardımıyla kurtarıldı.

Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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