Halfeti'de korku dolu anlar

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Barajı Gölü'nde gezi esnasında su alan tekne battı, 26 yolcu ise kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı. Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise diğer tekneler tarafından atılan ip yardımıyla kurtarıldı. Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

Okunma Sayısı: 325

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.