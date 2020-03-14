Hamsi fiyatları tavan yaptı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, "Şu anda balıkçılığın sonuna gelmiş durumdayız. Hamsi avcılığı tamamen bitmiş durumda. Çok az hamsi çıkıyor. Çok az çıkmasından dolayı artış yaşandı." dedi.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da hamsi sezonu kapanırken, fiyatlar tavan yaptı. Tezgahlarda 10-15 liradan satılan hamsinin fiyatı, son günlerde çok az avlanması nedeniyle 35 liraya kadar yükseldi. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hamsiden umduklarını bulamadıklarını söyledi. Hamsi fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Karakaş, "Şu anda balıkçılığın sonuna gelmiş durumdayız. Hamsi avcılığı tamamen bitmiş durumda. Çok az hamsi çıkıyor. Çok az çıkmasından dolayı artış yaşandı. Diğer balıklarda da bir artış oluyor. Bu fiyat artışları sezonun sonuna geldiğimiz içindir. Bundan sonra da balık fiyatları yüksek olacaktır. Fiyatlar bu şekilde sona doğru devam edecektir." dedi. AA

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