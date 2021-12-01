"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hatay'da deniz taştı

01 Aralık 2021, Çarşamba 11:13
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu şehir merkezine kadar taştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı. Şehir merkezine ulaşan deniz suyu yüzünden ilçe merkezindeki bazı kafeler su altında kaldı.

Araç sürücüleri yollardaki su birikintisi dolayısıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de fırtına nedeniyle açığa çekildi.

İlçede kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

AA

Etiketler: Hatay, deniz
Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSÖ'den 60 yaş üstüne uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin

    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde orman yangını

    Asgari ücret toplantısı bugün gerçekleştirilecek

    Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Asgari değil, insana yakışır bir ücret olsun

    Yurt genelinde hava durumunun gidişatı hakkında açıklama

    Bir doktora bin hasta

    Mavi Marmara icradan satıldı

    Kurdaki artışla bütçe 'çöp'e gitti

    Bu gidişle simit 5 lira olur

    AB, Çin’e yaptırım kararını uzattı

    Fas’ta, İsrail’le normalleşme protestoları

    Brüksel'de evsizlerle dayanışma

    Pentagon, Avrupa ve Pasifik’e kayıyor

    Son 24 saatte 25 bin 216 yeni vaka daha

    Motorinde 44 kuruş indirim kararı

    'Filistin'deki ekonomik kriz şiddeti yeniden tırmandırabilir'

    Putin'den NATO'ya 'Ukrayna' uyarısı

    AKP'den asgari ücret açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özdoğan nihayet! Sıra diğerlerinde...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazıları neden savruluyor?
    Cevher İLHAN

    Ve “başörtüsü helâlleşmesi”
    Ahmet BATTAL

    İslam, teslim ve temsil-2
    Genel

    Mustafa Sungur’dan Başbakana mektup
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kader algımız ve yarınımız
    Faruk ÇAKIR

    Fırtına yıktı, ya deprem?
    Risale-i Nur'dan

    Hangi şeye bakılırsa, tevhid sikkesi görünür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.