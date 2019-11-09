HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyım atandı

HDP yönetimindeki Van'ın İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Azim Yacan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Yacan'ın yerine kayyım olarak İlçe Kaymakamı Sinan Aslan atandı.

Kayyım atanan belediye sayısı 16'ya yükseldi İpekyolu Belediyesi ile kayyım atanan HDP’li belediye sayısı 16’ya yükseldi. 31 Mart seçimlerinden sonra HDP’nin Van’da kazandığı Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplam 4 belediyeye kayyım atanmış oldu. Kentte HDP’nin kazandığı 3 belediye de eş başkanının KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbataları verilmemişti.



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