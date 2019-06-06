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HES suyu tutunca...

06 Haziran 2019, Perşembe 01:05
Çorum’da barajdan gelen suyu HES tutmaya başlayınca çeltik tarlaları kurudu. Köylüler bir daha çeltik ekmeyeceklerini söyledi.

Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezlerinde biri olan Çorum’da Kızılırmak Havzasında bulunan çeltik arazileri susuzluktan kurumaya başladı. Kızılırmak Havzası’nda yer alan Osmancık, Kargı ve Dodurga, ilçelerinde yılda 40 bin tona yakın üretimi yapılan pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynağı durumunda. gazeteduvar’ın haberine göre, bu ilçelerin en büyük gelir kapısı olarak gördükleri pirinç sezonu öncesi Obruk Barajı’ndan çeltik tarlalarına su verilmesine rağmen bölgede enerji üretimi için kurulan HES tarafından tarlalarına gelen suyun kesildiğini iddia eden çiftçiler, yetkililerden yardım istedi. Su sorunun bir kaç gün içinde çözülmediği takdirde tarlalarına bir daha çeltik ekmeyeceklerini ifade eden çeltikçiler, ekili arazilerde ürünlerin zarar göreceğini söyledi.

ÜRETİCİ, SUYUN KESİLMESİNE TEPKİLİ

Dodurga Sulama Kooperatifi Başkanı Nuri Telli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bütün sularını bölgede bulunan Hidro Elektrik Santrali’nin kestiğini söyledi, Telli, “Başka bir yerle sıkıntımız yok. Dodurga, Osmancık ve Kargı’daki çeltik üreticileri aynı sorunları yaşıyor. Daha önce milletvekillerimizle bununla ilgili görüşmelerimiz oldu. Onların girişimleriyle barajdan verilen su miktarı 6 saatten 24 saate çıkarıldı. Ancak burada bulunan HES bize engel oluyor. Şu anda tarlalarda 50 ila 60 santimetre seviyesinde suyumuz eksik. Su eksik olunca arazilere su çıkmıyor. Çıkmadığı zamanda çiftçilerimiz çok mağdur. Şu anda arazi kupkuru. Gece gündüz uyku uyuyamıyoruz. Yetkililerden bir çare bekliyoruz. Çeltik üreticilerinin bir kısmı tarlalarını ekti bir kısmı ekemedi. Ekemeyenler mağdur durumda. Ekilen tohumlarda toprağın yüzeyinde çürüyor. Ekilemeyenler tarlalarda susuzluktan çatladı. Çeltik ekimi gecikti. Ekilen çeltikleri hiç olmazsa kurtaralım” dedi.

‘BARAJDA SU YETERSİZ’

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise çeltik tarlalarına su verilememesinin sebebinin barajda su seviyesinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade ederken, suyunda çeltik üreticileri tarafından hoyratça kullanılmasının da bunda etkili olduğunu öne sürdü.

Etiketler: çorum, baraj, hes
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