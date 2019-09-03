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İBB Beyoğlu'ndaki tahrip edilen çeşme hakkında adli ve idari işlem başlattı

03 Eylül 2019, Salı 16:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun yapılmayan çeşmenin restorasyonunu durdurarak, uygulamaya ilişkin adli ve idari işlem başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Karaköy'deki 450 yıllık tarihli çeşmenin restorasyonuyla ilgili, "Çeşmenin bir bölümünün yıkıldığı" yönünde haberler çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan, Sokullu Mehmed Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı Yanıkkapı Çeşmesi'yle ilgili şikayet üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü teknik elemanlarınca, 2 Eylül'de kurul onaylı projeye göre inceleme yapıldığı ifade edildi.

İncelemede, çeşmenin kuzeybatı cephesinde duvarın bir bölümü ile hazne tonozunun bir bölümünün yıkıldığı, yıkılan kısımların sac levhayla, Abdussalah sokaktaki duvarının bir bölümün de metal paravanla kapatıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, "Danışma Kurul'unun, çeşmenin kuzeybatı cephesinde sehim yapmış olan duvarı oluşturan taşların numaralandırıldıktan sonra sökülüp aynı malzemeyle aslına uygun olacak şekilde yapılmasına ilişkin kararına rağmen, uygulamanın bu karara uygun yapılmadığı ve sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı görülmüştür" denildi.

'KUSURLU ÇALIŞMA DURDURULDU'

Açıklamada, çeşmeyle ilgili tespit edilen bu hususların mülkiyet sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlere gönderildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Belediyemiz kurumsal kimliği ile bağdaşmayan, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun olmayan kusurlu çalışma durdurulmuş, söz konusu uygulamayla ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Restorasyon çalışmalarının başlamasıyla birlikte, tarihi çeşmenin üzerinde uzun yıllardır yer alan ve çay ocağı olarak kullanılan betonarme yapılar sökülmüştür. Çeşmenin hazne bölümünde ise dönemine uygun olmayan çimento esaslı sıva ve zemin kaplama malzemeleri kaldırılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu kararlarına göre restore edilen çeşmenin, aslına uygun şekilde yenilenerek İstanbulluların hizmetine açılacağını da eklemek isteriz."

Etiketler: İstanbul, çeşme, tarih, İBB, restorasyon
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