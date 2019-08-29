İBB, TÜRGEV'e verilmek üzere yapılan 5 yurdu geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜRGEV'e verilmek üzere inşa edilen 5 yurdu geri aldı. Vakfa verilecek yurtlar için 171 milyon TL para harcandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yurt inşa ederek TÜRGEV’e vermek için ihale yaptığı bildirildi. İhalelerin ardından inşaat çalışmalarının başladığı yurt binaları için İBB kasasından 171 milyon 767 bin TL para harcandığı öne sürüldü.

Birgün'den İsmail Sarı’nın haberine göre, 5 yurt da tamamen TÜRGEV için yapıldı ve vakıf daha inşaat bitmeden dilekçe vererek binaların kendilerine tahsis edilmesini istedi.

Habere göre İBB kaynakları, beş yurdun cemaat ve vakıflardan alındığını ve diğer binaların protokollerinin de iptal edilerek geri alınacağını açıkladı. Yurtlar belediye bünyesinde bulunan bir şirket üzerinden işletilecek.

TÜRGEV’den alınan yurtların listesi şöyle:

Küçükçekmece Atakent Mahallesi Gençlik Merkezi ve Yurt İnşaatı

Bağcılar Yenimahalle Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

Üsküdar Çengelköy Mahallesi Yurt ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Katlı Otopark İnşaatı

Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi Gençlik Merkezi Ve Zeminaltı Otopark İnşaatı