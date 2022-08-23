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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği veriliyor

23 Ağustos 2022, Salı
Türkiye’de yaptığı kurumsal ve tüm insani yardım çalışmalarının yanı sıra eğitim alanlarında da desteklerde bulunan Ahde Vefa Platformu ile İyilik Bulaşıcıdır gönüllüleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım ve eğitim desteği veriyor.

2022-2023 yeni eğitim öğretim yılında gönüllü bazı yayınevlerinin de destekleriyle tüm ülke genelindeki ilk ve ortaöğretim ile liseli öğrencilerine yönelik eğitim bursu, yardımcı ders kitabı ve kıyafet dağıtımında bulunuluyor. 

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hizmet için buradayız 

Ahde Vefa Platformu ve İyilik Bulaşıcıdır oluşumları bir çok ilde yüzbinlerce kitap seti ve milyonlarca adet tekli kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

Yardımlardan binlerce öğrenci istifade etti diyen Platform Başkanı Nuran Kırlak yaptığı açıklamada ”Toplum olarak en büyük eksikliklerden biri de kitap okumak değil, doğru kitabı okuyabilmektir.” vurgusunda bulundu.

Kırlak,”Sistemsel veya bireysel olarak, tamamlayıcı veya destekleyici anlamda yaşanan eksiklikler nedeniyle kitap okuyamayan veya kıyafeti olmayan bir öğrencimiz bile kalmasın. Geleceğimizi İnşaa Edecek olan yavrularımıza hizmet için buradayız. Bu hizmetlere devam ediyoruz. ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimiz ve ailelerimiz bizlere ulaşabilir. Kendilerine eğitim desteği ve yardım hizmetini vermekten onur duyarız.” Bu minvalde desteklerini esirgemeyen İyilik Bulaşıcıdır Oluşumunun Kurucu Gönüllüsü Harun Ceylan, siyasi danışmanımız Taner Akkuş, İş adamı Arda Erdal Şıla ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İhtiyaç Sahibi Aileler ve Öğrenciler Bizlere Ulaşabilir

İyilik Bulaşıcıdır Oluşumunun Kurucusu Harun Ceylan da konuyla ilgili olarak ”İyilik Bulaşıcıdır gönüllüleri olarak biz de istiyoruz ki, ihtiyaç sahibi hiçbir öğrencimiz ve ailemiz mağduriyet yaşamasın. Genel anlamda tespit ettiğimiz tüm dul, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik destekleyici hizmetlere köprü vazifesi görmeye  gayret ediyoruz. Ailelerin ve çocuklarının ihtiyaç talebine göre fatura, erzak ve temel ihtiyaçları ile birlikte kira konusunda da kendilerine gönüllü olarak yardımcı olmak isteyen hayırseverlerle buluşturuyoruz.” dedi.

Ceylan, “İyilik Bulaşıcıdır'' diyoruz, çünkü;’ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla gerek iş adamı, gerekse de çevremizdeki tüm duyarlı hayırseverlere ilettiğimiz zaman hassasiyet göstererek söz konusu ihtiyaçları gidermeye yardımcı oluyor ve böylece etrafımıza iyilik bulaştırıyoruz.’ Bu vesileyle iyilik amaçlı yaptığımız tüm  programlarımız da desteklerini esirgemeyen Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ile Siyasi Danışmanımız Taner Akkuş başta olmak üzere, Ülkemizin önde gelen STK’lar da yönetici Cengiz Aslan, iş adamı Murat Polat, Mehmet Akdoğan, Yunus Korkular, Arda Erdal Şıla, iş kadını Berrak Çüles ve tüm hayırsever dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bize ulaşmak isteyen tüm ihtiyaç sahipleri, 0 546 774 43 45 numaralı Whatsapp uygulaması üzerinden taleplerini bizlere iletebilir” vurgusunda bulunarak sözlerini noktaladı.

Etiketler: ahde vefa platformu, iyilik bulaşıcıdır
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