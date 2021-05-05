İlker Başbuğ hakkında dava açıldı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, bir kitabıyla ilgili yapılan söyleşideki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, İlker Başbuğ hakkında, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de bir gazete yaptığı söyleşide, darbe imasında bulunduğu iddia edilen sözleri üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede İlker Başbuğ "şüpheli", AK Parti'nin bazı il ve ilçe başkanları ile kadın kolları başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 166 kişi ise "müşteki" olarak yer aldı. AA

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