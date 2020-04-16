İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı

İstanbul İl Asayiş Toplantısı, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İstanbul İl Asayiş Toplantısı, Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İl Asayiş Toplantımızı gerçekleştirdik. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğimizle şehrimizin güvenlik hizmetlerini değerlendirdik. Huzur ve güvenlik hep önceliğimiz oldu. Kovid-19 salgınıyla mücadelede güvenlik güçlerimiz çok özverili çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun." AA

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