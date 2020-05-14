İstanbul'da 'Askıda Fatura' uygulamasıyla on günde 125 bin fatura ödendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 Mayıs’ta tanıttığı “Askıda Fatura” uygulamasında ödenen fatura adedi 124 bin 636’yı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, salgın sürecinde gelirleri düşen ya da kaybolan kişilere destek olmak için başlatılan, “Askıda Fatura” uygulaması ile on günde, ihtiyaç sahibi 124 binin üzerinde kişinin doğalgaz ve su faturası ödendi.

Askıdan alınan tutar ise 15 milyon 685 bin Türk Lirasını aştı. İBB’nin başlattığı uygulamaya Ankara, İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri ile İzmit Belediyesi de katıldı.