İstanbul'da eczacılara ücretsiz ulaşım hakkı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eczacıların Çarşamba gününden itibaren ücretsiz ulaşım imkanından faydalanabileceklerini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'da eczacılar da ücretsiz ulaşım imkanlarından faydalanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve İSPARK olanağı sağlayan ilk kamu kurumu olduk. Şimdi sıra eczacılar ve eczane çalışanlarında. Çarşamba gününden itibaren Eczacılar Odası’ndan sağlayacakları kimlikle bu imkandan yararlanabilecekler."

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