İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı. NTV

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