İstanbul’da ekmek 5 lira oldu

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fırınlara uygun fiyatla ekmeklik un satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL’ye kadar çıkabilir” dedi.

İstanbul’da, 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmek, 5 lira oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararına ilişkin, “Biz de esnaf olarak, fahiş fiyata ekmek satmak istemeyiz. Ancak son bir yılda elektrik, doğal gaz, su, işçi maaşları, yani girdi maliyetlerimiz çok arttı. Bazı kalemlerdeki artış yüzde 300’ü geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fırınlara uygun fiyatla ekmeklik un satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL’ye kadar çıkabilir” dedi. Halk ekmek 2 liradan devam İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 gramlık halk ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceğini duyurdu. “İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, “Biz, 250 gr ekmeği 2 TL’den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi. İstanbul - anka

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