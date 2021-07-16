İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre, yarından itibaren normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 1 liradan 1,25 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. normal ve kepekli ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.
YENİ FİYAT LİSTESİ
İHE'nin ekmek ve unlu mamullere yaptığı zamla birlikte 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL'den 1,25 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 6 TL'den 7 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1 TL'den 1,25 TL'ye, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5 TL'den 5,75 TL'ye, 1 kilogramlık siyez unu 12,5 TL'den 14 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.
NTV