İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüsün, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı. Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seferler normale döndü Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü. AA

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