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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi

09 Mart 2022, Çarşamba 13:26
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi, kentte önlemler artırıldı.

Beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına öncesi İstanbul Valiliği de basın açıklamasında bulundu.

Valilik aldığı kararları şu şekilde duyurdu:

"1-10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve

özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim

kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile

cocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda

ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel

bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Etiketler: İstanbul, okul, tatil
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