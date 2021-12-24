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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı

24 Aralık 2021, Cuma 16:20
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam kararı alındı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

Etiketler: İstanbul, toplu ulaşım, zam
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