İstanbul'da yarın toplu ulaşım 8 saatliğine ücretsiz olacak

İstanbul'da yarın, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının başlaması dolayısıyla 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak geçiş yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması doğrultusunda yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlatılacağını duyurmuştu. AA

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