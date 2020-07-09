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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İstanbul Emniyetinde görev değişimi

09 Temmuz 2020, Perşembe 15:23
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 18 il emniyet müdür yardımcısı, 13 şube müdürü, 9 ilçe emniyet müdürü başka illere tayin edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Haydar Özdemir Zolguldak'a, Mehmet Çatal, Hakan Torun ve Oğuz Kaan Şanlıurfa'ya, Mustafa Acıkara ve Faik Ozan Karadağ Diyarbakır'a, Kadir Alçıkaya Gümüşhane'ye, Mustafa Güntekin Bolu'ya, Erden Bursalı Tunceli'ye, Mustafa Göçer Ordu'ya, Mehmet Sururi Saydam Elazığ'a, Sunay Balıklıkaya Konya'ya, İsmail Kılıç Aksaray'a, Kamil Yıldırım Elazığ'a, Emre Erdoğan ve Murat Çetiner Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'na, Niyazi İnci Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne, Hakan Becel Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tayin edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Yener Yaşar Kilis'e, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Deniz Halıcı Çelik Aksaray'a, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Sinan Arslan Niğde'ye, İkmal Şube Müdürü Halil Sönmez Bolu'ya, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin Kastamonu'ya, İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'na, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Oktaş Çelik Aksaray'a, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer Kilis'e, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu Gaziantep'e, Polisevi Şube Müdürü Birol Taşkoparan Mardin'e, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serkan Şahan Bartın'a, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğemez Afyonkarahisar'a, Turizm Şube Müdürü Yalçın Erdem Kars'a tayin edildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl Van'a, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özcan Aybek Şanlıurfa'ya, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt Karabük'e, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman Yozgat'a, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek Diyarbakır'a, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin Ardahan'a, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu Erzurum'a, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen Balıkesir'e, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan Manisa'ya tayin edildi.

AA

Etiketler: İstanbul Emniyeti, görev değişimi
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