İstanbul Havalimanı'nda 13.00'ten itibaren uçuşlar başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını açıkladı.

THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter hesabından, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini söyledi. Toplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini kaydeden Ekşi şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır."

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