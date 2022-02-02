İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da devam eden sağanağın, Avrupa Yakası'ndan başlayıp, zamanla il genelinde etkisini arttırarak, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bu akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor. Uyarıda, kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.