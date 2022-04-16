İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin haftalık hava raporuna göre İstanbul'da pazar gününden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Yağışların çarşamba gününe kadar süreceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarını mevsim normallerin civarında devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahminine göre 3 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağmur yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında devam edeceği, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bugün ülkenin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. MGM, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu da hatırlattı.