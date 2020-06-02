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2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

İstanbul Müftüsünden cemaatle namaz açıklaması

02 Haziran 2020, Salı 14:19
İstanbul Müftüsü Maşalı, "Belki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz." dedi.

Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs itibarıyla cuma ve iki vakit namazın cemaatle yeniden kılınmaya başlandığını hatırlatan Maşalı, "En yakın zamanda, belki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz. Önemli olan bu ilk süreci atlatabilmekti. Geçen hata İstanbul'da 3 bin 500 cami ile park ve benzeri alanlarda da cuma namazı kılındı. Bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüz takdirde diğer aşamaları da kademeli olarak uygulamaya geçebileceğiz. Başkanlığımız Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve yapılacak müzakereler sonrasında kararları açıklayacaktır." şeklinde konuştu.

Şadırvan ve tuvaletler konusunda da sürece göre kademeli olarak adım atacaklarını ifade eden Maşalı, "Üç aydır verilen bir mücadele ve bunun neticesinde elde edilen kazanımlar var. Bunları elden kaçıramayız. O yüzden hassasiyeti bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

"Yaz Kuran Kursları mutlaka olacaktır diye düşünüyorum"

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de merkezi sistemin olduğu cami hoparlörlerinden şarkı çalınmasıyla ilgili provokasyonla ilgili de İstanbul’da gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Maşalı, "Bu tarz istismarların olmaması için merkezi ezan sisteminden yararlanan camilerimizde cihazlarımızın elektrik şebekesiyle irtibatı ezandan 5 dakika önce sağlanıyor. Ezan-ı Şerif bittikten hemen sonra da elektrik irtibatı kesiliyor." ifadelerini kullandı.

Yaz Kuran Kurslarının durumuna ilişkin de açıklamada bulunan İstanbul Müftüsü Maşalı, Diyanet İşleri Başkanlığının konu üzerinde çalışmalarının devam ettiğini aktar.

Yaz kurslarının açılacağına inandığını belirten Maşalı, "Belki bu yıl süresi dar olacak. Mümkün mertebe tatilin son dönemlerinde olacaktır diye düşünüyorum. Yapılan çalışmalardan elde ettiğim sonuç bu yönde. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, içeriği başkanlığımız tarafından belirlenecektir. Ancak mutlaka olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

AA

Etiketler: İstanbul Müftüsü, cemaatle namaz, açıklama
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