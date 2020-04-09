İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yarı yarıya azaldı

İstanbul'da iki yaka arasındaki araç geçişi yüzde 52, ana arterlerdeki araç sayısı ise yüzde 35 düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri, İstanbul ulaşımında önemli değişikliklere yol açtı. İBB İstatistik Ofisi, mart ayında, İstanbul ulaşımını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Türkiye'de ilk Kovid -19 vakasının tespit edildiği 11 Mart öncesi ve 23-27 Mart arasındaki değerler karşılaştırıldı. Hafta içi araç sayımlarının ortalamasına göre, İstanbul trafiğinin zirve saati sabah 08.00-09.00 iken, 11 Mart'tan sonra 17.00-18.00 aralığı zirve saat olarak kaydedildi. Daha önce iki yaka arasında hafta içi ortalama 406 bin 754 araç geçerken, 23-27 Mart arasında geçişler yüzde 45,6 azalarak 221 bin 236'ya düştü. 27 Mart'ta ise bu oran, yüzde 52,8 azalarak 191 bin 796 oldu. AA

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