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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İstanbulkart merkezlerinin sayısı artırılacak

19 Eylül 2019, Perşembe 12:11
Esenler, Eyüp, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Ümraniye Haldun Alagaş Beyaz Masa noktaları 23-28 Eylül tarihleri arasında İstanbulkart Merkezi olarak hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğunluğu azaltmak için İstanbulkart başvuru merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor.

İBB açıklamaya göre, toplu ulaşım araçlarından indirimli ve ücretsiz faydalanan İstanbulluların, başvuruda bulunduğu İstanbulkart merkezlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için yeni merkezler açılacak.

İlk etapta, 23-28 Eylül tarihleri arasında, Esenler, Eyüp, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Ümraniye Haldun Alagaş Beyaz Masa noktaları İstanbulkart Merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Başvuru merkezleri, Ekim ayı sonuna kadar 23'ten 42'ye çıkartılmış olacak. Bu süreçte, talep kaynaklı ihtiyaç doğması halinde merkez sayısı 50'ye kadar çıkarılacak. Bunun yanında ayrıca, İstanbulkart başvuru merkezlerinde yoğunluk giderilene kadar mesai saatleri 17.30'dan 19.00'a uzatıldı.

Yoğunluk öğleden sonra

Öğrenciler için 85 lira olan abonman bedelinin 40 liraya indirilmesi kararından sonra, yeni kart basım taleplerindeki artış, merkezlerdeki yoğunluğun nedenlerinden biri. Diğer bir neden de, üniversiteyi kazanamayan öğrencilerin bir yıl daha indirimli kart kullanabilmeleri için yapılan "vizeleme" işlemleri.

İstanbulkart Merkezlerinde, kaliteli hizmet verebilmek amacıyla mesailer 08.30'da başlıyor. Başvuru merkezlerinin öğleden sonra, 13.00-19.00 saatleri arasında daha kalabalık olduğu gözlemleniyor. Yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla merkezlere, 08.30-13.00 saatleri arasında da başvuru yapılması öneriliyor.

Ayrıca, başvurular internet (https://www.istanbulkart.istanbul) üzerinden de yapılabiliyor. Kart kullanıcılarının bu yolla başvuru yapması, kendileri için hem zaman, hem emek tasarrufu sağlayacak.

AA

Etiketler: İstanbulkart, ulaşım
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