İstanbullular taksi hizmetinden memnun değil

İstanbul’daki taksilere yönelik yapılan bir araştırmada, 5 milyon kişinin düzenli olarak taksi kullandığı ortaya çıktı.

Araştırma firması KONDA, Türkiye ve İstanbul’daki taksilere yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. 2 bin 260 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 38’i (yaklaşık 5 milyon kişi) taksi kullanıyor. Taksi kullanmamayı tercih edenler arasında ise “pahalılık” ana sebep olarak öne çıkıyor. Her 10 kişiden 9’u ise hükümetin taksi hizmetleri için yeni düzenlemeler yapması gerektiğini düşünüyor. Her 5 kişiden 4’ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor. Uber’in Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Araştırma sonuçlarına göre, taksi hizmetlerindeki memnuniyetsizlik sebepleri, elektronik taksi çağırma uygulamaları ile çözülebilir” dedi. Haber Merkezi

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