İtikâfa evde girilecek

İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerde toplu ibadet yapılamadığını hatırlatarak “Bir arada bulunulması sağlık sorunu oluşturabilir endişesiyle itikâf ibadeti bu yıl camilerimizde yapılmayacak” dedi.

Geçen yıl İstanbul’da 247 camide yaklaşık 2 bin kişinin itikafa girdiğini belirten Bilgiç, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerimizde toplu ibadet yapılamıyor. İnşallah bu sıkıntılar bittiğinde itikâ sünnetine sahip çıkmak isteyen kardeşlerimiz aynı şekilde bu ibadeti devam ettirecekler” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.