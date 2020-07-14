İzmir'de endişeli saatler

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaşan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi. AA

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