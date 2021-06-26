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26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İzmir'de kısa süreli fırtına etkili oldu

26 Haziran 2021, Cumartesi 18:19
İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Körfezde vapur seferlerinin iptal edildiği kentte bir caminin minaresi yıkıldı.

Sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de saat 15.00 civarında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

Fırtına, daha sonra kentin diğer ilçelerinde de etkisini artırdı. Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla iptal edildi.

Bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi'nin minaresi yıkılırken, Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu. İlçede bir trafoda arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. 

AA

Etiketler: İzmir, fırtına
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