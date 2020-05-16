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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İzmir'de ramazan dayanışması

16 Mayıs 2020, Cumartesi 18:37
İzmir’de salgının olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında dayanışma kampanyasında şimdiye kadar 312 bin kişilik iftar paketi dağıtıldı.

Koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik etkileriyle mücadele amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirde dayanışma kampanyaları başlatmıştı. Gönüllülerin desteği ile gerçekleştirilen ‘Biz Varız’ adındaki dayanışma kampanyası ile Ramazan ayının başlangıcından bu yana geçen üç haftalık dönemde, 312 bin kişilik iftar paketi dağıtıldığı, bunun 241 bin kişilik kısmının ise gönüllü vatandaşlar tarafından bağışlandığı açıklandı. Bağış toplanması ve iftar yemeği dağıtımının Ramazan Bayramı’na dek devam edeceği de duyuruldu. Korona virüsü ile mücadele kapsamında Ramazan ayında alınan tedbirler nedeniyle, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların oruçlarını açtığı iftar çadırları bu yıl kurulamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinin başında başlattığı ‘Biz Varız’ kampanyasını Ramazan ayında büyüterek iftar yemeklerini evlere ulaştıracağını açıklamıştı. Gönüllülerin desteği ile Ramazan ayının ilk gününden bu yana devam eden kampanyada, yardımsever vatandaşlar Belediye’nin kurduğu Halkın Bakkalı internet sitesi üzerinden iki kişilik ‘İftar Sofrası’ mönüsünü 20 liraya satın alabiliyor. Satın alınan paketler Belediyeye bağlı ekipler tarafından evlere ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi gıda ve temizlik maddesi gibi ayni yardımlar için de bir kampanya başlattı. Vatandaşlar Halkın Bakkalı sitesi üzerinden 63,75 TL veya 134 TL tutarındaki iki ayrı gıda paketinden birini satın almaları sağlanıyor. Bu paketler belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İnternet sitesindeki verilere göre, şu ana kadar toplam yaklaşık 37 bin gıda kolisi vatandaşlar tarafından satın alındı. Vatandaşların aldıkları gıda paketlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden gıda paketi dağıtımını sürdürüyor. Belediye, günlük 5 bin 700 paket dağıtıldığını duyurdu. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda malzemeler, İzmir’deki üretici kooperatiflerinden satın alınarak salgın döneminde üretici de desteklenmeye çalışılıyor. Paketlerde, gıda malzemelerinin yanı sıra gazete, bulmaca ve çocuk kitapları da yer alıyor. Üzerinde “İzmir halkının hediyesidir” yazılı ihtiyaç kolilerini belediyeye bağlı ekipler ve gönüllüler tarafından dağıtılıyor. 

AA

Etiketler: İzmir, ramazan, dayanışma
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