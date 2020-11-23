İzmir'de suya yüzde 15'lik zam kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam kararı aldı.

Kasım ayı 7'nci Olağan Meclis Toplantısı, Fuar Kültürpark'ta bulunan İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi. 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, göreve geldiği günden bu yana suya yüzde 26,75 zam yapıldığını söyledi. AA

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