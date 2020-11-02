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2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısı 79'a yükseldi

02 Kasım 2020, Pazartesi 07:55
AFAD, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem nedeniyle vefat edenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

AA

Etiketler: İzmir, deprem, vefat
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  • Hüseyin İlhan

    2.11.2020 09:05:28

    Muhterem yazarlarımızdan Cevat kardeşimiz dünyada 6 nın üzerindeki son depremelrde ölü sayısını son depremdeki ölü sayımızla mukayese edip veriyor.Meksika ve Solomon adalarında dahi ölü sayısı tek haneli rakmlar veya onun bir iki sayı üstünde iken bizde neden yüzlerle oluyor. Sırf para toplamak için ÇÜRÜK-ÇARPIK(sokakları dar,meprem ve yangında müdahalede ulaşım güçlüğü yaşanacak)sokakları olan yerlerdeki yapılara İMAR BARIŞI İ,HANETİ VE DOLANDIRICILIĞI yapan zihniyet bu ölümlere çanak tutan,izin verenlerdir. Hele hele çürük yapıların bakanlığa bildirildiği halde 10 yıla yakındır gereğini yapmayan merkezi hükümet ve bakanı İDAMLA YARGILANMAUYI HAKEDİYOR.Bu i,ktidar ve bakanları belki dünyada mahkeme olmaz amma mahkemei kübranın adaletinden asla ama asla paçayı kurtaramaaaz.

Risale-i Nur Külliyatı

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